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Глава МИД Финляндии: НАТО направит в Балтийское море два военных корабля

Глава МИД Финляндии: НАТО направит в Балтийское море два военных корабля НАТО направит в Балтийское море два военных корабля для охраны подводных кабелей в связи с инцидентами с их повреждениями.
Другие страны
10 января 2025 г. 15:59
Глава МИД Финляндии: НАТО направит в Балтийское море два военных корабля

НАТО направит в Балтийское море два военных корабля для охраны подводных судов в связи с инцидентами с их повреждениями.

Как сообщает Report, об этом передает телерадиокомпания Yle со ссылкой на министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен.

"Расширенное присутствие НАТО в Балтийском море оказывает успокаивающее и стабилизирующее воздействие. Мы очень рады, что такое решение было принято", - подчеркнула министр.

По ее словам, Финляндия планирует усилить наблюдение за судами, однако некоторые инспекции будут добровольными для судов.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiya XİN başçısı: NATO Baltik dənizinə iki hərbi gəmi göndərəcək

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