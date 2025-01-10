Глава МИД Финляндии: НАТО направит в Балтийское море два военных корабля

НАТО направит в Балтийское море два военных корабля для охраны подводных кабелей в связи с инцидентами с их повреждениями.

НАТО направит в Балтийское море два военных корабля для охраны подводных судов в связи с инцидентами с их повреждениями.

Как сообщает Report, об этом передает телерадиокомпания Yle со ссылкой на министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен.

"Расширенное присутствие НАТО в Балтийском море оказывает успокаивающее и стабилизирующее воздействие. Мы очень рады, что такое решение было принято", - подчеркнула министр.

По ее словам, Финляндия планирует усилить наблюдение за судами, однако некоторые инспекции будут добровольными для судов.