Глава МИД Финляндии: НАТО направит в Балтийское море два военных корабля

НАТО направит в Балтийское море два военных корабля для охраны подводных судов в связи с инцидентами с их повреждениями.
Как сообщает Report, об этом передает телерадиокомпания Yle со ссылкой на министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен.
"Расширенное присутствие НАТО в Балтийском море оказывает успокаивающее и стабилизирующее воздействие. Мы очень рады, что такое решение было принято", - подчеркнула министр.
По ее словам, Финляндия планирует усилить наблюдение за судами, однако некоторые инспекции будут добровольными для судов.