Глава МИД Эстонии покинул свой пост

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес подписал указ об освобождении министра иностранных дел Урмаса Паэта от занимаемой должности.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, У.Паэт освобожден по собственному желанию. Премьер-министра Таави Рыйвас поддержал это решение и рекомендовал президенту принять соответствующее постановление.

Ранее У.Паэт сообщил, что намерен покинуть свой пост и занять должность депутата Европарламента, освободившуюся после ухода бывшего премьер-министра Эстонии Андруса Ансипа.