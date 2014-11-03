 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава МИД Эстонии покинул свой пост

    Урмас Паэт заявил, что намерен покинуть свой пост и занять должность депутата Европарламент

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес  подписал  указ об освобождении министра иностранных дел Урмаса Паэта от занимаемой должности.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, У.Паэт освобожден по собственному желанию. Премьер-министра Таави Рыйвас поддержал это решение и рекомендовал президенту принять соответствующее постановление.

    Ранее У.Паэт сообщил, что намерен покинуть свой пост и занять должность депутата Европарламента, освободившуюся после ухода бывшего премьер-министра Эстонии Андруса Ансипа.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi