Глава МИД Эстонии призвал союзников по НАТО к передаче Украине системы Patriot

Союзники должны предоставить Украине скорую военную помощь, боеприпасы и противовоздушную оборону, в частности системы Patriot.

Союзники должны предоставить Украине скорую военную помощь, боеприпасы и противовоздушную оборону, в частности системы Patriot.

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил журналистам в Брюсселе.

По словам Цахкна, накануне он провел двустороннюю встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Тогда же стороны обсудили боеприпасы, долгосрочные обязательства, а также противовоздушную оборону.

"Мы имеем много систем противовоздушной обороны, таких как Patriot, которые мы сами не используем, но Украина подвергается интенсивным атакам ежедневно, 24/7. Поэтому мы должны передать эти системы, которые не используем, Украине, чтобы она могла защитить своих людей, гражданскую инфраструктуру, а также энергетическую инфраструктуру", - заявил Цакхна.

Министр выразил надежду, что во время заседания 4 апреля, союзники смогут принять дальнейшие шаги по поддержке Украины.