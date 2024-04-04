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Глава МИД Эстонии призвал союзников по НАТО к передаче Украине системы Patriot

Глава МИД Эстонии призвал союзников по НАТО к передаче Украине системы Patriot Союзники должны предоставить Украине скорую военную помощь, боеприпасы и противовоздушную оборону, в частности системы Patriot.
Другие страны
4 апреля 2024 г. 15:00
Глава МИД Эстонии призвал союзников по НАТО к передаче Украине системы Patriot

Союзники должны предоставить Украине скорую военную помощь, боеприпасы и противовоздушную оборону, в частности системы Patriot.

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил журналистам в Брюсселе.

По словам Цахкна, накануне он провел двустороннюю встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Тогда же стороны обсудили боеприпасы, долгосрочные обязательства, а также противовоздушную оборону.

"Мы имеем много систем противовоздушной обороны, таких как Patriot, которые мы сами не используем, но Украина подвергается интенсивным атакам ежедневно, 24/7. Поэтому мы должны передать эти системы, которые не используем, Украине, чтобы она могла защитить своих людей, гражданскую инфраструктуру, а также энергетическую инфраструктуру", - заявил Цакхна.

Министр выразил надежду, что во время заседания 4 апреля, союзники смогут принять дальнейшие шаги по поддержке Украины.

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Версия на английском языке Estonian FM calls on NATO allies to transfer Patriot system to Ukraine

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