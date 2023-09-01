Глава МИД Эстонии призвал не допускать послов РФ и Беларуси на Нобелевскую церемонию

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал не допускать представителей России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал не допускать представителей России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Мы едины в вопросе изоляции россиян и белорусов на международной арене, но все равно в Москве и Минске сохраняется некоторая надежда на дружеский сигнал с Запада. Мы должны оставить эту ошибку в прошлом. Ни одно официальное лицо из этих стран не должно быть приглашено на церемонию вручения Нобелевских премий", - написал он в соцсети "X".

Ранее Нобелевский фонд сообщил, что вновь примет послов России и Беларуси на церемонии вручения премий 2023 года в Стокгольме, хотя в 2022 году решил не приглашать представителей двух стран на церемонию. В заявлении фонда РФ и Беларусь напрямую не упоминаются, но в нем говорится, что приглашены "послы всех стран, которые дипломатически представлены в Швеции и Норвегии".