Глава МИД Египта: у Каира и Эр-Рияда нет разногласий по Йемену и Сирии

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ У Египта и Саудовской Аравии нет разногласий относительно событий в Йемене и Сирии. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье в Каире глава МИД АРЕ Самех Шукри на совместной пресс-конференции с саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром.

"У нас нет расхождений по ситуации в Йемене и Сирии, - сказал он. - Наши позиции по кризисам там сходятся".

Касаясь сирийского конфликта, египетский министр подчеркнул, что Каир и Эр-Рияд прилагают интенсивные усилия "по поиску подходящей формулы" по урегулированию в этой стране. "Мы обсудили обстановку в Сирии, а также необходимость предоставления надлежащей поддержки национальной оппозиции для выхода из этого кризиса на основе принципов "Женевы-1", а также противостояния террору", - отметил Шукри.

Кроме того, по словам главы МИД Египта, на встрече речь шла и о событиях в Ираке и Ливии, а также о глобальной борьбе с терроризмом, в частности, с крупнейшей экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ). "Вместе с Эр-Риядом мы взаимодействуем в сфере противостояния терроризму во всех его проявлениях, - сказал глава МИД АРЕ. - Мы осуждаем недавние вероломные теракты в Саудовской Аравии и на переговорах сегодня говорили с министром аль-Джубейром о международной коалиции против "Исламского государства".