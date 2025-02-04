Глава МИД Египта призвал надавить на ХАМАС и Израиль для сохранения мира в Газе

Международному сообществу необходимо оказать дополнительное давление на обе стороны конфликта в палестинском секторе Газа для сохранения режима прекращения огня.

Международному сообществу необходимо оказать дополнительное давление на обе стороны конфликта в палестинском секторе Газа для сохранения режима прекращения огня.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, выступая на совместной с турецким коллегой Хаканом Фиданом пресс-конференции в Анкаре.

"Члены международного сообщества должны оказать дополнительное давление на обе стороны (движение ХАМАС и Израиль), чтобы они соблюдали соглашение о прекращении огня. Для того, чтобы это реализовать, нам нужна политическая воля", - сказал Абдель Аты. "Если мы хотим, чтобы соглашение о прекращении огня было реализовано в три этапа, одновременно с этим соглашением, мы должны также инициировать отправку гуманитарной и медицинской помощи в Газу", - добавил глава МИД.

При этом он подчеркнул, что объем поступающей в палестинский анклав гуманитарной помощи должен быть увеличен. "Было принято решение, что ежедневно в Газу будет отправляться 600 грузовиков с гуманитарной помощью, но мы очень надеемся, что это число будет увеличено".

Глава МИД также напомнил, что Египет планирует провести международную конференцию, направленную на сбор ресурсов для восстановления сектора Газа.