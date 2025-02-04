О нас

Глава МИД Египта призвал надавить на ХАМАС и Израиль для сохранения мира в Газе

Глава МИД Египта призвал надавить на ХАМАС и Израиль для сохранения мира в Газе Международному сообществу необходимо оказать дополнительное давление на обе стороны конфликта в палестинском секторе Газа для сохранения режима прекращения огня.
Другие страны
4 февраля 2025 г. 19:40
Глава МИД Египта призвал надавить на ХАМАС и Израиль для сохранения мира в Газе

Международному сообществу необходимо оказать дополнительное давление на обе стороны конфликта в палестинском секторе Газа для сохранения режима прекращения огня.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, выступая на совместной с турецким коллегой Хаканом Фиданом пресс-конференции в Анкаре.

"Члены международного сообщества должны оказать дополнительное давление на обе стороны (движение ХАМАС и Израиль), чтобы они соблюдали соглашение о прекращении огня. Для того, чтобы это реализовать, нам нужна политическая воля", - сказал Абдель Аты. "Если мы хотим, чтобы соглашение о прекращении огня было реализовано в три этапа, одновременно с этим соглашением, мы должны также инициировать отправку гуманитарной и медицинской помощи в Газу", - добавил глава МИД.

При этом он подчеркнул, что объем поступающей в палестинский анклав гуманитарной помощи должен быть увеличен. "Было принято решение, что ежедневно в Газу будет отправляться 600 грузовиков с гуманитарной помощью, но мы очень надеемся, что это число будет увеличено".

Глава МИД также напомнил, что Египет планирует провести международную конференцию, направленную на сбор ресурсов для восстановления сектора Газа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi