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Глава МИД Египта призвал европейских дипломатов к диалогу с Ираном

Глава МИД Египта призвал европейских дипломатов к диалогу с Ираном Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
Другие страны
19 июня 2025 г. 13:10
Глава МИД Египта призвал европейских дипломатов к диалогу с Ираном

Министр иностранных дел и по вопросам эмиграции Египта Бадр Абдель Аты в ходе телефонного разговора с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро и советником премьера Великобритании по нацбезопасности Джонатаном Пауэллом обсудил эскалацию конфликта между Ираном и Израилем.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Египетский министр отметил, что неформальное соглашение о сотрудничестве в сфере внешней политики и безопасности между Великобританией, Германией и Францией отвечает за открытие "каналов для диалога с иранской стороной для достижения компромиссов, способствующих деэскалации".

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Версия на английском языке Egyptian FM calls on European diplomats to engage in dialogue with Iran
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