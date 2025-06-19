Глава МИД Египта призвал европейских дипломатов к диалогу с Ираном

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Министр иностранных дел и по вопросам эмиграции Египта Бадр Абдель Аты в ходе телефонного разговора с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро и советником премьера Великобритании по нацбезопасности Джонатаном Пауэллом обсудил эскалацию конфликта между Ираном и Израилем.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Египетский министр отметил, что неформальное соглашение о сотрудничестве в сфере внешней политики и безопасности между Великобританией, Германией и Францией отвечает за открытие "каналов для диалога с иранской стороной для достижения компромиссов, способствующих деэскалации".