Глава МИД Египта: G7 должна взять на себя ответственность за достижение перемирия в Газе

Страны Группы семи (G7) должны взять ответственность за установление перемирия между сторонами конфликта в секторе Газа и обеспечение доставки гуманитарной помощи жителям палестинского анклава.

Страны Группы семи (G7) должны взять ответственность за установление перемирия между сторонами конфликта в секторе Газа и обеспечение доставки гуманитарной помощи жителям палестинского анклава.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал министр иностранных дел Египта Самех Шукри в ходе телефонного разговора с итальянским коллегой Антонио Таяни.

"Во время переговоров Шукри указал на необходимость того, чтобы такие важные международные структуры, как G7, взяли на себя политическую и моральную ответственность за поддержку усилий по прекращению огня в Газе, выполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, призывающей обеспечить гуманитарной помощью население сектора, и за предотвращение попыток Израиля вытеснить палестинцев со своих земель", - говорится в заявлении официального представителя египетского МИД Ахмеда Абу Зейда, опубликованном им в Facebook.

Как указывается в тексте, Шукри убежден, что "достижение всеобъемлющего прекращения огня остается единственным способом положить конец кризисной ситуации в секторе и ограничить рост насилия в регионе".

Шукри и Таяни также обсудили обстановку на юге Ливана и безопасность судоходства в Красном море, высказавшись "за активизацию регионального и международного сотрудничества с целью не допустить расширения конфликта и эскалации напряженности на Ближнем Востоке".

Итальянский министр отметил ключевую роль Каира в региональных и африканских делах, выразив надежду на координацию действий и продолжение конструктивных контактов между Италией, особенно с началом ее председательства в Группе семи, и Египтом.