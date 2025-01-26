Глава МИД ДРК обвинила Руанду в агрессии

Глава Министерства иностранных дел Демократической Республики Конго (ДРК) Тереза Кайивамба на заседании Совета Безопасности ООН заявила о вторжении дополнительных руандийских подразделений на территорию ДРК.

Глава Министерства иностранных дел Демократической Республики Конго (ДРК) Тереза Кайивамба на заседании Совета Безопасности ООН заявила о вторжении дополнительных руандийских подразделений на территорию ДРК.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Сейчас, когда я выступаю перед вами, осуществляется беспрецедентное наступление на глазах у всего мира. Дополнительные руандийские подразделения зашли на нашу территорию, и это является нарушением нашего суверенитета. Это агрессия, это объявление войны", - заявила Кайивамба.

Министр подчеркнула, что действия Руанды являются открытым вызовом международному праву и создают угрозу региональной стабильности. Она призвала членов Совета Безопасности потребовать прекращения боевых действий, вывода руандийских войск, объявить эмбарго на все минералы, маркированные как руандийские, а также внедрить систему уведомления о продаже оружия Руанде. "Совет Безопасности должен ввести целевые санкции, включая замораживание активов и запрет на поездки, не только против определенных членов командного состава руандийских вооруженных сил, но и против политических руководителей, ответственных за эту агрессию", - добавила она.

В последние три недели повстанцы начали новое наступление на город Гома на востоке ДРК. Их передовые отряды находятся в 20 км от города. В Гоме нет электроэнергии, не работают водопровод и сотовая связь, перекрыты пути доставки продуктов питания и предметов первой необходимости. Численность населения города достигает 2 млн человек.