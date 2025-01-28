Глава МИД Дании заявил, что Трамп не получит Гренландию

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен и министр обороны Троэльс Лунд Поульсен отвергли возможность взятия Гренландии под контроль Соединенными Штатами Америки, о чем заявлял новый президент США Дональд Трамп.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен и министр обороны Троэльс Лунд Поульсен отвергли возможность взятия Гренландии под контроль США, о чем заявлял новый президент США Дональд Трамп.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ritzau.

"Трамп не получит Гренландию. Гренландия есть Гренландия, и гренландский народ - это народ, также с точки зрения международного права", - сказал он.

На вопрос, начнет ли Трамп, если он действительно захочет забрать Гренландию, осуществлять вторжение, министр сказал: "Он не получит Гренландию. И именно поэтому я не должен стоять здесь и давать советы, как ему что-то забрать и то, что он не должен делать", - добавил он.