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Глава МИД Дании попросит КНР повлиять на Россию по украинскому кризису

Глава МИД Дании попросит КНР повлиять на Россию по украинскому кризису Пекин должен занять более жесткую позицию по конфликту в Украине.
Другие страны
16 августа 2023 г. 15:58
Глава МИД Дании попросит КНР повлиять на Россию по украинскому кризису

Пекин должен занять более жесткую позицию по конфликту в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен по прибытии в Китай с трехдневным визитом.

"Нам нужно, чтобы Китай ужесточил свою позицию, - отметил глава датского МИД. - [Президент России Владимир] Путин не слушает европейских лидеров, но он точно прислушивается к Китаю. Поэтому я хочу привести доводы за то, чтобы Китай что-то сказал".

Во время визита в Китай 16-18 августа Лёкке Расмуссен встретится с министром иностранных дел КНР Ван И. Стороны обсудят среди прочего новую зеленую датско-китайскую рабочую программу - вопросы климата, энергетики, окружающей среды, а также ситуацию Украине и на Тайване.

Это первый его визит в Китай в качестве министра иностранных дел. Он начинается в Шанхае 16-17 числа, где министр встречается с датскими компаниями. В Пекине министр будет 17-18 августа. Здесь пройдет встреча глав МИД двух стран. Он также проведет переговоры с министром торговли и вице-президентом Китая.

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