Глава МИД Черногории отказался от борьбы за пост генсека ООН

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Черногории Игор Лукшич отказался от борьбы за должность генерального секретаря ООН.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в письме, направленном председателю 70-й сессии Генассамблеи ООН Могенсу Люккетофту.

Глава МИД Черногории стал вторым претендентом, выбывшим из предвыборной борьбы. В начале августа о снятии своей кандидатуры объявила экс-глава внешнеполитического ведомства Хорватии Весна Пусич.

Пост административного главы всемирной организации освободится в конце этого года.