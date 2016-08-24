Глава МИД Черногории отказался от борьбы за пост генсека ООН

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Черногории Игор Лукшич отказался от борьбы за должность генерального секретаря ООН.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в письме, направленном председателю 70-й сессии Генассамблеи ООН Могенсу Люккетофту.
Глава МИД Черногории стал вторым претендентом, выбывшим из предвыборной борьбы. В начале августа о снятии своей кандидатуры объявила экс-глава внешнеполитического ведомства Хорватии Весна Пусич.
Пост административного главы всемирной организации освободится в конце этого года.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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