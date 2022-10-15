Глава МИД Монтенегро назвал честью запрет на въезд в Россию

Министр иностранных дел Монтенегро Ранко Кривокапич назвал честью запрет на въезд в Россию вместе с союзниками по НАТО из руководства США, Великобритании и Канады.
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"Для меня честь оказаться в обществе дорогих союзников и друзей – госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера Великобритании Лиз Трасс, главы МИД Канады Мелани Жоли и остальных из НАТО", — заявил Кривокапич.
Кроме того он добавил, что таким образом он стал "другом русского народа больше", чем те, кто поддерживают войну в Украине.