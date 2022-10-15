Глава МИД Монтенегро назвал честью запрет на въезд в Россию

Министр иностранных дел Монтенегро Ранко Кривокапич назвал честью запрет на въезд в Россию вместе с союзниками по НАТО из руководства США, Великобритании и Канады. Как передаёт Report. об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Twitter аккаунт глав

Министр иностранных дел Монтенегро Ранко Кривокапич назвал честью запрет на въезд в Россию вместе с союзниками по НАТО из руководства США, Великобритании и Канады.



Как передает Report , об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Twitter аккаунт главы МИД Монтенегро.

"Для меня честь оказаться в обществе дорогих союзников и друзей – госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера Великобритании Лиз Трасс, главы МИД Канады Мелани Жоли и остальных из НАТО", — заявил Кривокапич.

Кроме того он добавил, что таким образом он стал "другом русского народа больше", чем те, кто поддерживают войну в Украине.