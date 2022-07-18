Глава МИД: Через Румынию вывезли около 2,7 млн тонн украинского зерна

Около 2,7 млн тонн зерна было вывезено до сих пор с Украины транзитом через территорию Румынии.

Около 2,7 млн тонн зерна было вывезено до сих пор с Украины транзитом через территорию Румынии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информировал глава МИД Румынии Богдан Ауреску на встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран - членов Евросоюза в понедельник в Брюсселе.

Он отметил, что, "по имеющимся данным, примерно 2,7 млн тонн украинских зерновых было перевезено через Румынию транзитом до настоящего времени, что представляет собой около половины всего количества зерновых, экспортированных Украиной". Слова министра приводятся в распространенном румынским МИД сообщении.

Румынский министр также указал, что в ходе 2-й международной конференции по оказанию помощи Молдове, которая прошла 15 июля в Бухаресте, удалось собрать 615 млн евро, из которых 432 млн евро - это гранты.

Ауреску высказался за "укрепление поддержки Евросоюзом Республики Молдова, государств Южного Кавказа и Центральной Азии", так как эти регионы "особенно уязвимы перед действиями России".