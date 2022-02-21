Глава МИД Чехии призвал граждан страны покинуть Украину

Гражданам Чехии, находящимся в Украине, следует покинуть эту страну.

Гражданам Чехии, находящимся в Украине, следует покинуть эту страну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в воскресенье чешский министр иностранных дел Ян Липавский по итогам заседания действующего при внешнеполитическом ведомстве штаба по кризисным ситуациям, на котором обсуждалась ситуация на востоке Украины.

"Мы рассмотрели очень серьезную ситуацию, которая сложилась в этом регионе (на востоке Украины) из-за действий России, - отметил он. - Мы находимся в постоянном контакте с нашими партнерами (по Евросоюзу) и союзниками (по НАТО). МИД в ближайшее время опубликует рекомендации (по поездкам на Украину). Хочу призвать наших граждан, чтобы они не совершали в данное время поездки на Украину".

По данным МИД, на Украине находятся 114 граждан Чехии. Посольство и генеральное консульство республики в этой стране продолжают выполнять свои основные функции. "В данное время мы оставили там, например, консула", - сказал министр.

При МИД, как проинформировал Липавский, создана группа по рассмотрению вопросов оказания гуманитарной помощи Украине. В ближайшее время в эту страну будет направлен очередной гуманитарный груз на сумму 10 млн крон (примерно 400 тыс евро). "Речь пойдет о медицинско-гуманитарной помощи", - уточнил он.

Министр призвал жителей республики быть бдительными по отношению дезинформации в общественном пространстве с оправданием противоречащих международному праву действий участников конфликта.