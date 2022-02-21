Глава МИД Чехии призвал граждан страны покинуть Украину

Гражданам Чехии, находящимся в Украине, следует покинуть эту страну.
"Мы рассмотрели очень серьезную ситуацию, которая сложилась в этом регионе (на востоке Украины) из-за действий России, - отметил он. - Мы находимся в постоянном контакте с нашими партнерами (по Евросоюзу) и союзниками (по НАТО). МИД в ближайшее время опубликует рекомендации (по поездкам на Украину). Хочу призвать наших граждан, чтобы они не совершали в данное время поездки на Украину".
По данным МИД, на Украине находятся 114 граждан Чехии. Посольство и генеральное консульство республики в этой стране продолжают выполнять свои основные функции. "В данное время мы оставили там, например, консула", - сказал министр.
При МИД, как проинформировал Липавский, создана группа по рассмотрению вопросов оказания гуманитарной помощи Украине. В ближайшее время в эту страну будет направлен очередной гуманитарный груз на сумму 10 млн крон (примерно 400 тыс евро). "Речь пойдет о медицинско-гуманитарной помощи", - уточнил он.
Министр призвал жителей республики быть бдительными по отношению дезинформации в общественном пространстве с оправданием противоречащих международному праву действий участников конфликта.