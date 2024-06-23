Глава МИД Чехии предложил соревнования для приема новых членов в ЕС

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски заявил, что страны должны добиваться вступления в Евросоюз (ЕС), используя "модель регаты".

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски заявил, что страны должны добиваться вступления в Евросоюз (ЕС), используя "модель регаты".

Как передает Report со ссылкой на агентство Ceske Noviny, он назвал адаптацию к правилам ЕС и реформы "параллельными процессами".

"Мы должны предоставить европейскую перспективу каждой европейской стране, которая этого хочет и выполняет требования", — отметил Липавски.

Глава чешского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что Украина представляет собой "особый случай" в связи с затянувшимся конфликтом.

По его словам, украинцы выбрали "демократию и европейский образ жизни", поэтому заслуживают всяческой поддержки со стороны ЕС.