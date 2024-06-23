Глава МИД Чехии предложил соревнования для приема новых членов в ЕС

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски заявил, что страны должны добиваться вступления в Евросоюз (ЕС), используя "модель регаты".
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"Мы должны предоставить европейскую перспективу каждой европейской стране, которая этого хочет и выполняет требования", — отметил Липавски.
Глава чешского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что Украина представляет собой "особый случай" в связи с затянувшимся конфликтом.
По его словам, украинцы выбрали "демократию и европейский образ жизни", поэтому заслуживают всяческой поддержки со стороны ЕС.