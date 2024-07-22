Глава МИД Чехии: Исход выборов в США будет иметь решающее значение для Европы

Предстоящие в ноябре выборы президента США станут одними из самых драматичных за долгое время, а их результат будет иметь решающее значение для Европы.

Предстоящие в ноябре выборы президента США станут одними из самых драматичных за долгое время, а их результат будет иметь решающее значение для Европы.

Как сообщает Report, такое мнение выразил глава МИД Чехии Ян Липавский на своей странице в соцсети X.

"Давление на президента США, чтобы он отказался баллотироваться, росло. Я видел это на прошлой неделе во время визита в Вашингтон. Нас ждут одни из самых драматичных выборов в США за долгое время. Их исход будет иметь решающее значение для Европы, и мы должны быть готовы к любому развитию событий", - написал министр.