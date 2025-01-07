Глава МИД Чада обвинил Францию в презрительном отношении к африканским странам

Французские лидеры должны научиться уважать африканцев.

Французские лидеры должны научиться уважать африканцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Чада Абдераман Куламалла, комментируя высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона об отсутствии благодарности за помощь в борьбе с терроризмом в Сахеле со стороны африканских государств.

По словам Куламаллы, подобные высказывания отражают презрительное отношение лидера Франции к Африке и африканцам.

"Французские лидеры должны научиться уважать африканский народ и признавать ценность его жертв", - сказал Куламаллах.

Он добавил, что Франция не создавала чадскую армию и никогда не вносила вклад в ее структурное развитие, а народ Чада, напротив, стремится к полному суверенитету и настоящей независимости.