Глава МИД: ЦАР хотела бы стать членом БРИКС

Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики (ЦАР) Сильви Байпо-Темон заявила о желании страны стать членом БРИКС.

Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики (ЦАР) Сильви Байпо-Темон заявила о желании страны стать членом БРИКС.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

По ее мнению, у ЦАР есть потенциал для присоединения к объединению, но на данный момент страна не соответствует всем необходимым критериям.

"Разумеется, ЦАР хотела бы быть членом БРИКС. Сейчас нужно не терять почву под ногами и быть реалистами. Потому что также есть определенный ряд критериев. Отвечает ли ЦАР этим критериям? Сегодня - нет", - сказала Байпо-Темон.

Глава МИД ЦАР отметила, что сейчас властям страны необходимо сосредоточиться на развитии экономического сектора: "Нам нужно суметь стать страной, восставшей из пепла, страной, которую уважают, страной с потенциалом, который можно использовать".

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. По итогам 15-го саммита БРИКС, который прошел в Йоханнесбурге в конце августа, в объединение пригласили Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Приглашение также получила и Аргентина, однако в декабре власти страны заявили, что не в состоянии внести взнос для вступления в Новый банк развития БРИКС. Всего официальные заявки на вступление в организацию подавали 23 государства.