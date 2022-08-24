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Глава МИД Британии заявила о готовности применить ядерное оружие

Глава МИД Британии заявила о готовности применить ядерное оружие Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона заявила, что готова применить ядерное оружие в случае необходимости.
Другие страны
24 августа 2022 г. 00:45
Глава МИД Британии заявила о готовности применить ядерное оружие

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона заявила, что готова применить ядерное оружие в случае необходимости.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Times radio.

"Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Готова сделать это", - сказала руководитель британского внешнеполитического ведомства на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме, отвечая на вопрос о возможности использования ядерного оружия при возникновении угрозы для Соединенного Королевства.

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