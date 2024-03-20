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Глава МИД Британии заявил, что прекращение огня в Газе возможно после ухода лидеров ХАМАС

Глава МИД Британии заявил, что прекращение огня в Газе возможно после ухода лидеров ХАМАС Полное прекращение огня в секторе Газа возможно после ухода из анклава лидеров радикального палестинского движения ХАМАС, а также демонтажа его инфраструктуры.
Другие страны
20 марта 2024 г. 10:10
Глава МИД Британии заявил, что прекращение огня в Газе возможно после ухода лидеров ХАМАС

Полное прекращение огня в секторе Газа возможно после ухода из анклава лидеров радикального палестинского движения ХАМАС, а также демонтажа его инфраструктуры.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью агентству Reuters в ходе своего официального визита в Таиланд.

По его словам, необходимо, чтобы потенциальная пауза в боевых действиях позволила освободить заложников в секторе Газа. "Самое главное, что мы должны попытаться сделать, - это превратить эту паузу в постоянное и устойчивое прекращение огня. Мы сделаем это только в том случае, если будет выполнено множество условий. Мы должны вывести лидеров ХАМАС из Газы, мы должны демонтировать террористическую инфраструктуру", - сказал он.

Как отмечает агентство, заявление Кэмерона прозвучало вслед за начатой Вашингтоном новой дипломатической кампанией, призванной добиваться прекращения огня в секторе Газа, чтобы освободить заложников и доставить продовольственную помощь.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya XİN: Qəzzada atəşkəs HƏMAS liderlərinin anklavı tərk etməsindən sonra mümkün olacaq

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