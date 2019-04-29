Глава МИД Британии выступил за осторожное сотрудничество с компаниями из Китая

Глава МИД Великобритании Джереми Хант согласился с необходимостью "осторожного" сотрудничества с крупными китайскими компаниями, отреагировав на опасения некоторых членов правительства относительно участия корпорации Huawei в создании британской мобильной связи пятого поколения (5G).

Об этом в понедельник сообщила газета The Daily Telegraph, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы правы в том, что проявляем определенную степень осторожности в отношении роли крупных китайских компаний", - сказал он, предположив, что они подвержены контролю со стороны "китайского государства", и, по его словам, такая практика невозможна в "крупных западных компаниях".

"Это не означает, что их роль автоматически является злонамеренной, но есть такие вещи, как закон 2017 года ("Закон о национальной разведке"), который требует ото всех китайских компаний, независимо от формы их собственности, по любому поводу сотрудничать с китайскими спецслужбами. Очевидно, что, когда мы принимаем решение, мы должны очень тщательно взвесить эти аспекты", - добавил глава британского МИД.

The Daily Telegraph 24 апреля информировала, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила участие Huawei в создании британской связи пятого поколения, несмотря на предупреждение США о возможной угрозе для национальной безопасности. По информации издания, Совет национальной безопасности Великобритании, который заседал под руководством британского премьера, согласился предоставить Huawei ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе. Однако это решение вызвало озабоченность среди некоторых членов правительства, в том числе главы МВД Саджида Джавида, министра иностранных дел Джереми Ханта и министра обороны Гэвина Уильямсона.