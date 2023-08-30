Глава МИД Британии высказался за прагматичные отношения с Китаем

Великобритания выступает за прагматичные отношения с Китаем, но замалчивать сложные вопросы не намерена.

Великобритания выступает за прагматичные отношения с Китаем, но замалчивать сложные вопросы не намерена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, который находится в Пекине с визитом, сообщил в заявлении, записанном для британского телевидения.

"Мы реалистично подходим к тем областям, в которых у нас есть фундаментальные разногласия с Китаем, и мы поднимем эти вопросы, когда мы встретимся", - приводит слова главы Форин оффиса агентство Reuters.

"Но я думаю, что также важно признать, что мы нуждаемся в прагматичных, разумных рабочих отношениях с Китаем из-за вопросов, которые касаются всех нас на планете", - добавил Клеверли. В преддверии поездки глава МИД сообщил, что среди прочего хочет обсудить совместные усилия стран в деле борьбы с изменением климата. Он высказал при этом уверенность, что подобные вопросы не могут быть решены без Китая.