Глава МИД Британии: Война в Украине может закончиться к концу апреля этого года

Потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено через несколько недель после того, как избранный президент США Дональд Трамп вернется к власти.

Потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено через несколько недель после того, как избранный президент США Дональд Трамп вернется к власти.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми в интервью BBC Radio 4.

Он сказал, что "маловероятно", что соглашение будет достигнуто 21 января, добавив, что Россия пока не готова к переговорам.

"Дональд Трамп еще не у власти. Судя по тому, что я видел за последние несколько дней, есть признаки небольшого отступления в его понимании от того, что сделка будет достигнута 21 января. Думаю, что теперь это маловероятно. И мы слышим, что расписание несколько сместилось к Пасхе", - заявил глава МИД Британии.

Отметим, что ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на свои источники сообщал, что война может закончиться до 20 апреля.

Напомним, что широкомасштабная война между Россией и Украиной началась 24 февраля 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что надеется на окончание войны в 2025 году.