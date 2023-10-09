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Глава МИД Британии: Великобритания не станет молчать, когда ХАМАС убивает невинных израильтян

Глава МИД Британии: Великобритания не станет молчать, когда ХАМАС убивает невинных израильтян Мы не останемся безмолвными перед убийствами невинных израильтян военным крылом палестинского движения ХАМАС.
Другие страны
9 октября 2023 г. 17:13
Глава МИД Британии: Великобритания не станет молчать, когда ХАМАС убивает невинных израильтян

Великобритания не останется безмолвной перед фактом убийств невинных израильтян военным крылом палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Мы не будем молчать, когда ХАМАС убивает невинных израильтян. Терроризму не победить. Ранее сегодня я посетил посольство Израиля в Лондоне, чтобы выразить поддержку Израилю от имени правительства Великобритании", - говорится в публикации.

Отметим, утром 7 октября радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами израильскую территорию. В ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны, армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

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Версия на английском языке UK Foreign Secretary: ‘We will not stay silent as innocent Israelis are murdered by Hamas’ 
Версия на азербайджанском языке Britaniya XİN: “HƏMAS-ın günahsız israilliləri öldürməsinə səssiz qalmayacağıq”

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