Глава МИД Британии: Великобритания не станет молчать, когда ХАМАС убивает невинных израильтян

Мы не останемся безмолвными перед убийствами невинных израильтян военным крылом палестинского движения ХАМАС.

Великобритания не останется безмолвной перед фактом убийств невинных израильтян военным крылом палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Мы не будем молчать, когда ХАМАС убивает невинных израильтян. Терроризму не победить. Ранее сегодня я посетил посольство Израиля в Лондоне, чтобы выразить поддержку Израилю от имени правительства Великобритании", - говорится в публикации.

Отметим, утром 7 октября радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами израильскую территорию. В ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны, армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".