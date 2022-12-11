Глава МИД Британии: У НАТО нет потребности вступать в конфликт с Россией

НАТО не имеет потребности входить в конфликт с Россией в Украине и делает все для того, чтобы этого избежать.

НАТО не имеет потребности входить в конфликт с Россией в Украине и делает все для того, чтобы этого избежать.

Как передает Report , об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил в интервью "Би-би-си".

По словам главы британского МИД, Североатлантический альянс никогда не угрожал России и не угрожает ей в настоящее время. По его мнению, Москва представляет намерения альянса в искаженном виде и использует "эскалационную риторику".

"Цель альянса — защищать своих членов, а не угрожать кому-либо", - отметил Клеверли.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем выступлении не исключил перерастания конфликта в Украине в войну между РФ и НАТО.