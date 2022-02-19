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Глава МИД Британии: Ситуация вокруг Украины может резко ухудшиться

Глава МИД Британии: Ситуация вокруг Украины может резко ухудшиться Страны Запада должны быть готовы к резкому ухудшению ситуации вокруг Украины на следующей неделе.
Другие страны
19 февраля 2022 г. 21:28
Глава МИД Британии: Ситуация вокруг Украины может резко ухудшиться

Страны Запада должны быть готовы к резкому ухудшению ситуации вокруг Украины на следующей неделе.

Как передает Report, об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы переживаем один из самых опасных моментов для европейской безопасности с начала XX века. Нам необходимо демонстрировать беспрецедентное единство. Многие хотели бы видеть ситуацию в более позитивном ключе, но я думаю, что нам надо готовиться к худшему сценарию, который может быть реализован уже на следующей неделе", - утверждала она.

По ее словам, НАТО должна быть уверена, что обладает более передовыми видами вооружений, чем Россия.

"НАТО должна быть уверена, что впереди России во видам вооружений", - сказала министр. - Мы фокусируем внимание на таких сегментах, как киберсфера и информационное пространство. При этом нам также следует больше инвестировать в материально-техническую базу и укреплять восточный фланг НАТО".

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