О нас

Глава МИД Британии считает, что в конфликте в Украине время на стороне Запада

Глава МИД Британии считает, что в конфликте в Украине время на стороне Запада Западные политики и СМИ должны воздерживаться от пессимистичных высказываний по поводу перспектив конфликта на Украине, так как время в нем находится на стороне Киева и его союзников.
Другие страны
4 февраля 2024 г. 08:49
Глава МИД Британии считает, что в конфликте в Украине время на стороне Запада

Западные политики и СМИ должны воздерживаться от пессимистичных высказываний по поводу перспектив конфликта на Украине, так как время в нем находится на стороне Киева и его союзников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение в интервью The Sunday Times высказал глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Нам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины. Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне президента РФ Владимира Путина", - сказал министр, выступив при этом с утверждением, что Россия уже потерпела "огромное стратегическое поражение", вступив в конфликт.

По словам Кэмерона, он намерен донести эту точку зрения до Дональда Трампа, если тот вернется в Белый дом по итогам президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре.

Глава МИД считает, что на личном уровне взаимодействие с Трампом придется выстраивать по-другому, чем с нынешним президентом США Джо Байденом, однако британские и американские военные и сотрудники спецслужб привыкли и умеют работать вместе, а ценности и подходы двух стран ко многим проблемам также очень близки.

"Мы справимся. С чем бы ни пришлось справляться", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Britaniya XİN rəhbəri: “Zaman Kiyev və onun müttəfiqlərinin tərəfindədir”

Другие новости из категории

Армия Израиля сообщила о гибели военнослужащего в секторе Газа
Армия Израиля сообщила о гибели военнослужащего в секторе Газа
4 февраля 2024 г. 09:10
В Токио крупный пожар привел к приостановке движения поездов
В Токио крупный пожар привел к приостановке движения поездов
4 февраля 2024 г. 08:19
Белый дом выступил против помощи Израилю без новых средств для Украины
Белый дом выступил против помощи Израилю без новых средств для Украины
4 февраля 2024 г. 08:05
Байден одержал уверенную победу на праймериз в Южной Каролине
Байден одержал уверенную победу на праймериз в Южной Каролине
4 февраля 2024 г. 07:34
Умер президент Намибии Хаге Гейнгоб
Умер президент Намибии Хаге Гейнгоб
4 февраля 2024 г. 07:19
В Великобритании стартует производство транспортера Jackal 3
В Великобритании стартует производство транспортера Jackal 3
4 февраля 2024 г. 07:03
В ЕП провалилось голосование с призывом не признавать президентские выборы в РФ
В ЕП провалилось голосование с призывом не признавать президентские выборы в РФ
4 февраля 2024 г. 06:51
Число жертв лесных пожаров в Чили возросло до 46
Число жертв лесных пожаров в Чили возросло до 46
4 февраля 2024 г. 05:43
На акции в поддержку фермеров в Париже растоптали флаг ЕС
На акции в поддержку фермеров в Париже растоптали флаг ЕС
4 февраля 2024 г. 04:39
В Турции потерпел крушение вертолет, есть погибшие
В Турции потерпел крушение вертолет, есть погибшие
4 февраля 2024 г. 03:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi