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Глава МИД Британии считает, что конфликт в Украине завершится лишь с уходом войск РФ

Глава МИД Британии считает, что конфликт в Украине завершится лишь с уходом войск РФ Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, считает, что конфликт в Украине может закончиться лишь в случае ухода России с ее территории.
Другие страны
5 августа 2022 г. 08:31
Глава МИД Британии считает, что конфликт в Украине завершится лишь с уходом войск РФ
Лиз Трасс

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, считает, что конфликт в Украине может закончиться лишь в случае ухода России с ее территории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она объявила, выступая в четверг на дебатах на телеканале Sky News в ответ на вопрос из зала.

По словам Трасс, единственный вариант завершения конфликта - "когда русские покинут Украину". Глава МИД сказала, что важно, чтобы Лондон поддерживал вооружением Киев. Она пообещала, будучи премьер-министром, продолжит ужесточать санкции против России, а также уменьшать зависимость от российских энергоносителей.

На уточняющий вопрос, будут ли предприниматься попытки заключить мирное соглашение, Трасс ответила: "Мы были вовлечены в переговорную работу с американскими, французскими и германскими коллегами, и мы оказываем поддержку украинцам в этом. Но, в конечном счете, вопрос в том, о чем хотят договориться украинцы. Я не хочу, чтобы на Украину оказывалось какое-либо давление, чтобы она отдала территорию". Политик также заявила, что не верит в то, что Россия окончательно отвела войска от Киева.

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Версия на азербайджанском языке Liz Trass: “Ukraynadakı münaqişə yalnız Rusiya qoşunlarının çıxarılması ilə bitəcək”

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