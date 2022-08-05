Глава МИД Британии считает, что конфликт в Украине завершится лишь с уходом войск РФ

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, считает, что конфликт в Украине может закончиться лишь в случае ухода России с ее территории.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, считает, что конфликт в Украине может закончиться лишь в случае ухода России с ее территории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она объявила, выступая в четверг на дебатах на телеканале Sky News в ответ на вопрос из зала.

По словам Трасс, единственный вариант завершения конфликта - "когда русские покинут Украину". Глава МИД сказала, что важно, чтобы Лондон поддерживал вооружением Киев. Она пообещала, будучи премьер-министром, продолжит ужесточать санкции против России, а также уменьшать зависимость от российских энергоносителей.

На уточняющий вопрос, будут ли предприниматься попытки заключить мирное соглашение, Трасс ответила: "Мы были вовлечены в переговорную работу с американскими, французскими и германскими коллегами, и мы оказываем поддержку украинцам в этом. Но, в конечном счете, вопрос в том, о чем хотят договориться украинцы. Я не хочу, чтобы на Украину оказывалось какое-либо давление, чтобы она отдала территорию". Политик также заявила, что не верит в то, что Россия окончательно отвела войска от Киева.