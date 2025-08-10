Глава МИД Британии провел переговоры по Украине с Вэнсом, Ермаком и Умеровым

Поддержка Киева со стороны Великобритании остается неизменной.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми провел переговоры по Украине с вице-президентом США Джэй Ди Вэнсом, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и советниками по национальной безопасности лидеров европейских стран.

Как передает Report, об этом Лэмми написал в соцсети Х.

"9 августа я провел встречу с Андреем Ермаком, Рустемом Умеровым, Джей Ди Вэнсом и европейскими советниками по национальной безопасности в Чивнинг-хаус для обсуждения следующих шагов для мира в Украине. Поддержка Киева со стороны Великобритании остается неизменной. Мы продолжаем работать над справедливым и длительным миром", - говорится в публикации.