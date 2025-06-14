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Глава МИД Британии призвал к сдержанности на фоне ударов между Ираном и Израилем

Глава МИД Британии призвал к сдержанности на фоне ударов между Ираном и Израилем Великобритания выразила обеспокоенность в связи с ночными ударами в рамках конфликта между Израилем и Ираном.
Другие страны
14 июня 2025 г. 16:21
Глава МИД Британии призвал к сдержанности на фоне ударов между Ираном и Израилем

Великобритания выразила обеспокоенность в связи с ночными ударами в рамках конфликта между Израилем и Ираном.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

"Обеспокоен новыми ударами на Ближнем Востоке, произошедшими минувшей ночью, а также сообщениями о погибших и раненых в Израиле, - отметил он.

Глава МИД подчеркнул необходимость немедленно остановить эскалацию и предотвратить дальнейшие страдания среди мирного населения.

Лэмми также сообщил, что провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, в ходе которого призвал к сдержанности.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya XİN başçısı İran və İsraili təmkinli olmağa çağırıb

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