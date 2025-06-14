Глава МИД Британии призвал к сдержанности на фоне ударов между Ираном и Израилем

Великобритания выразила обеспокоенность в связи с ночными ударами в рамках конфликта между Израилем и Ираном.

Великобритания выразила обеспокоенность в связи с ночными ударами в рамках конфликта между Израилем и Ираном.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

"Обеспокоен новыми ударами на Ближнем Востоке, произошедшими минувшей ночью, а также сообщениями о погибших и раненых в Израиле, - отметил он.

Глава МИД подчеркнул необходимость немедленно остановить эскалацию и предотвратить дальнейшие страдания среди мирного населения.

Лэмми также сообщил, что провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, в ходе которого призвал к сдержанности.