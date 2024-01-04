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Глава МИД Британии пригрозил хуситам

Глава МИД Британии пригрозил хуситам Новые нападения йеменских мятежников-хуситов на суда в Красном море будут иметь для них последствия.
Другие страны
4 января 2024 г. 19:17
Глава МИД Британии пригрозил хуситам

Новые нападения йеменских мятежников-хуситов на суда в Красном море будут иметь для них последствия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Мировая экономика, экономика каждой страны пострадает, если суда продолжат подвергаться нападениям, которые совершенно незаконны и неприемлемы. Эти атаки должны прекратиться, в противном случае будут приняты меры", - заявил Кэмерон.

В среду Великобритания вместе с Австралией, Германией, Италией, Канадой, США, Японией и еще пятью странами выступила с предупреждением в адрес хуситов. Как говорится в документе, ответственность за последствия новых нападений будет лежать на мятежниках, которые должны освободить захваченное ими ранее судно и его экипаж.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyanın xarici işlər naziri husiləri hədələyib

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