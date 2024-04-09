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Глава МИД Британии посетит США для обсуждения помощи Украине

Глава МИД Британии посетит США для обсуждения помощи Украине Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон посетит Вашингтон и проведет встречу с членами конгресса и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Другие страны
9 апреля 2024 г. 07:51
Глава МИД Британии посетит США для обсуждения помощи Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон посетит Вашингтон и проведет встречу с членами конгресса и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", соответствующая информация опубликована на сайте МИД Великобритании.

"Министр иностранных дел отправится в Вашингтон во вторник, 9 апреля, чтобы призвать партнеров США выделить дополнительное финансирование для Украины, предоставив им инструменты, необходимые для победы в войне с Россией", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что глава британского МИД встретится с ключевыми фигурами в Конгрессе, чтобы призвать их изменить мнение об Украине в этом году и выделить $60 млрд на дополнительное финансирование, которое должен согласовать американский конгресс.

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