Глава МИД Британии посетит США для обсуждения помощи Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон посетит Вашингтон и проведет встречу с членами конгресса и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон посетит Вашингтон и проведет встречу с членами конгресса и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", соответствующая информация опубликована на сайте МИД Великобритании.

"Министр иностранных дел отправится в Вашингтон во вторник, 9 апреля, чтобы призвать партнеров США выделить дополнительное финансирование для Украины, предоставив им инструменты, необходимые для победы в войне с Россией", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что глава британского МИД встретится с ключевыми фигурами в Конгрессе, чтобы призвать их изменить мнение об Украине в этом году и выделить $60 млрд на дополнительное финансирование, которое должен согласовать американский конгресс.