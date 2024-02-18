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Глава МИД Британии посетит Фолклендские острова

Глава МИД Британии посетит Фолклендские острова Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон посетит в ближайшие дни Фолклендские (Мальвинские) острова перед началом своего турне по странам Америки.
Другие страны
18 февраля 2024 г. 04:43
Глава МИД Британии посетит Фолклендские острова

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон посетит в ближайшие дни Фолклендские (Мальвинские) острова перед началом своего турне по странам Америки.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном внешнеполитическим ведомством Соединенного Королевства.

"Фолклендские острова - ценимая нами часть британской семьи, и мы ясно заявляем, что пока они хотят оставаться частью этой семьи, вопрос об их суверенитете не будет подлежать обсуждению", - указал министр перед поездкой.

Там он встретится с представителями местных властей и почтит память британских военнослужащих, погибших во время Фолклендской войны.

Программа Кэмерона предполагает также визиты в Бразилию, где он примет участие в совещании руководителей дипведомств стран Группы двадцати в Рио-де-Жанейро 21-22 февраля, в Парагвай и США.

Фолклендские (Мальвинские) острова, расположенные в юго-западной части Атлантического океана, уже 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелся вооруженный конфликт. Южноамериканская республика потерпела в нем поражение, потеряв за два с половиной месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.

В марте 2013 года подавляющее большинство жителей архипелага высказалось на референдуме за то, чтобы территория осталась во владении королевства. Аргентина не признала результаты плебисцита.

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