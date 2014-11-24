Глава МИД Британии: переговоры Ирана и "шестерки" продлены до июня

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Переговоры Ирана и "шестерки" продлены до конца июня. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд.

Он добавил, что Иран и "шестерка" достигли значительного прогресса на переговорах в Вене.

Министерская встреча на переговорах "шестерки" международных посредников и Тегерана по иранской ядерной проблеме завершилась сегодня в Вене.

На встрече участвовали госсекретарь США Джон Керри, главы МИД России Сергей Лавров, Великобритании — Филип Хаммонд, Франции — Лоран Фабиус, Германии — Франк-Вальтер Штайнмайер, Китая — Ван И, а также координатор "шестерки" Кэтрин Эштон.

Это первая общая встреча в финальном раунде переговоров, начавшемся 18 ноября. Ранее прошли многочисленные двусторонние встречи, а также несколько встреч в формате Керри-Зариф-Эштон. 24 ноября истекает срок, в течение которого "шестерка" и Иран должны были выработать соглашение о гарантиях исключительно мирного характера иранской ядерной программы и порядке снятия международных санкций в отношении этой страны.