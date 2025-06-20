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Глава МИД Британии: Откроем чартерные рейсы для вывоза своих граждан из Тел-Авива

Глава МИД Британии: Откроем чартерные рейсы для вывоза своих граждан из Тел-Авива Великобритания предоставит чартерные рейсы для своих граждан из Тель-Авива, когда воздушное пространство вновь откроется.
Другие страны
20 июня 2025 г. 15:25
Глава МИД Британии: Откроем чартерные рейсы для вывоза своих граждан из Тел-Авива

Великобритания предоставит чартерные рейсы для своих граждан из Тель-Авива, когда воздушное пространство вновь откроется.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил в соцсети Х.

"Рейсы будут доступны в зависимости от уровня спроса. Безопасность граждан Великобритании остается нашим главным приоритетом", - написал он.

В понедельник правительство Британии рекомендовало своим гражданам в Израиле зарегистрироваться в британских органах власти, заявив, что оно следит за ситуацией и рассматривает варианты оказания помощи.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya XİN başçısı: Təl-Əvivdən vətəndaşlarımızı çıxarmaq üçün çarter reysləri açacağıq
Версия на английском языке UK to provide charter flights for British nationals from Tel Aviv

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