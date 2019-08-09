​Глава МИД Британии осудил применение силы на протестах в Гонконге

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил применение силы с обеих сторон во время протестов в Гонконге и призвал власти страны к конструктивному политическому диалогу.

Как передаёт Report, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Форин-офиса.

По его словам, министр призвал главу администрации Гонконга Кэрри Лам обсудить ситуацию в Гонконге.

"Министр осудил насильственные действия со всех сторон, но подчеркнул право на мирный протест, отметив, что сотни тысяч гонконгцев выбрали этот путь для выражения своих взглядов. Он подчеркнул, что насилие не должно омрачать законные действия большинства", - сказал пресс-секретарь.

Рааб также подчеркнул необходимость найти выход из ситуации "путем конструктивного политического диалога и полностью независимого расследования недавних событий, как способа укрепления доверия".