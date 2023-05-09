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Глава МИД Британии обсудит в США помощь Украине

Глава МИД Британии обсудит в США помощь Украине Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отбыл в Вашингтон, чтобы обсудить помощь Украине.
Другие страны
9 мая 2023 г. 08:37
Глава МИД Британии обсудит в США помощь Украине

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отбыл в Вашингтон, чтобы обсудить помощь Украине.

Как передает Report, информация об этом размещена на сайте внешнеполитического ведомства страны.

"Министр иностранных дел отправляется в Вашингтон для встреч с администрацией Байдена и Конгрессом США, чтобы обсудить долгосрочные обязательства США и Великобритании по отношению к Украине", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "Клеверли подчеркнет важность сохранения единого международного фронта для обеспечения победы Украины".

Кроме того, дипломат планирует обсудить наращивание инвестиционных отношений межу Британией и США на сумму $1 трлн, чтобы "демократические страны-единомышленники сделали свои экономики более устойчивыми и защитили источники средств к существованию по обе стороны Атлантики в условиях все более геополитически напряженного мира".

Во вторник Клеверли должен встретиться с госсекретарем Энтони Блинкеном, а в среду провести переговоры с ведущими членами американского Конгресса, информирует британский МИД.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniyanın XİN başçısı ABŞ-da Ukraynaya yardımı müzakirə edəcək

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