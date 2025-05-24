Глава МИД Британии об атаке на Киев: Это не действия страны, которая стремится к миру

Глава МИД Великобритании Дэвидом Лэмми отреагировал на массированный обстрел Киева минувшей ночью.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х в субботу.
"Прошлой ночью Россия снова атаковала Украину - 14 ракетами и сотнями беспилотников по всей стране. Еще одна ночь террора для украинских гражданских, еще больше раненых и разрушенных домов. Это не действия страны, которая стремится к миру", - заявил Лэмми.
Отметим, что с ночи по утро 24 мая Украина подверглась массированным авиаударам с использованием более 250 беспилотников-камикадзе Shahed и 15 баллистических ракет.