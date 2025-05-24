Глава МИД Британии об атаке на Киев: Это не действия страны, которая стремится к миру

Глава МИД Великобритании Дэвидом Лэмми отреагировал на массированный обстрел Киева минувшей ночью.

Глава МИД Великобритании Дэвидом Лэмми отреагировал на массированный обстрел Киева минувшей ночью.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х в субботу.

"Прошлой ночью Россия снова атаковала Украину - 14 ракетами и сотнями беспилотников по всей стране. Еще одна ночь террора для украинских гражданских, еще больше раненых и разрушенных домов. Это не действия страны, которая стремится к миру", - заявил Лэмми.

Отметим, что с ночи по утро 24 мая Украина подверглась массированным авиаударам с использованием более 250 беспилотников-камикадзе Shahed и 15 баллистических ракет.