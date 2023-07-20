Глава МИД Британии надеется, что Эрдоган вернет РФ к "зерновому соглашению"

Великобритания надеется, что президент Турции сможет вернуть Россию к переговорам по продлению Черноморской зерновой инициативы.

Великобритания надеется, что президент Турции сможет вернуть Россию к переговорам по продлению Черноморской зерновой инициативы.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли.

"Я действительно надеюсь, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет убедить Россию в важности Черноморской зерновой инициативы, ведь она помогает избавить людей от голода и снизить международные цены на зерно", - сказал Клеверли.

Он добавил, что Эрдоган проделал невероятно важную работу от имени многих людей во всем мире, участвуя вместе с Организацией Объединенных Наций в обеспечении зерновой инициативы.

Министр иностранных дел обвинил Россию в использовании голода во всем мире для политического влияния.