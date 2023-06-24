Глава МИД Британии может покинуть парламент перед следующими выборами

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли может покинуть парламент перед следующими выборами, на которых правящая Консервативная партия с большой вероятностью потерпит поражение и перейдет в оппозицию.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли может покинуть парламент перед следующими выборами, на которых правящая Консервативная партия с большой вероятностью потерпит поражение и перейдет в оппозицию.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

"Я не думаю, что после того, как вы были министром иностранных дел во время международного кризиса, как в Украине, вы можете провести годы в оппозиции, где самая лучшая работа, которую вы можете получить - лидер партии. Консервативная партия сейчас в полном беспорядке, поэтому он думает о возможности проводить больше времени с семьей", - сообщил газете источник.

Представитель главы МИД в ответ на запрос издания отказался предоставить комментарий.