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Глава МИД Британии может покинуть парламент перед следующими выборами

Глава МИД Британии может покинуть парламент перед следующими выборами Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли может покинуть парламент перед следующими выборами, на которых правящая Консервативная партия с большой вероятностью потерпит поражение и перейдет в оппозицию.
Другие страны
24 июня 2023 г. 07:56
Глава МИД Британии может покинуть парламент перед следующими выборами

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли может покинуть парламент перед следующими выборами, на которых правящая Консервативная партия с большой вероятностью потерпит поражение и перейдет в оппозицию.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

"Я не думаю, что после того, как вы были министром иностранных дел во время международного кризиса, как в Украине, вы можете провести годы в оппозиции, где самая лучшая работа, которую вы можете получить - лидер партии. Консервативная партия сейчас в полном беспорядке, поэтому он думает о возможности проводить больше времени с семьей", - сообщил газете источник.

Представитель главы МИД в ответ на запрос издания отказался предоставить комментарий.

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