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Глава МИД Британии: Конфликт в Украине может продлиться долго

Глава МИД Британии: Конфликт в Украине может продлиться долго Действия Вооруженных сил Украины не обязательно приведут к быстрому успеху, конфликт может продлиться долго, однако Запад должен быть готов поддерживать Киев столько, сколько потребуется.
Другие страны
17 июня 2023 г. 01:31
Глава МИД Британии: Конфликт в Украине может продлиться долго

Действия Вооруженных сил Украины не обязательно приведут к быстрому успеху, конфликт может продлиться долго, однако Запад должен быть готов поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Как передает Report, такое мнение высказал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в опубликованном интервью газете The Times.

"Нет гарантии, что в Украине будет быстрый или немедленный решающий военный результат. Нам нужно осмыслить это. Нам нужно осмыслить тот факт, что мы должны продолжать поддерживать украинцев столь долго, сколько потребуется, потому что пообещали это", - сказал министр. "Это не фильм, ничего определенного нет", - добавил Клеверли.

Говоря о второй конференции по восстановлению Украины, которая откроется в Лондоне 21 июня и продлится два дня, глава Форин оффиса заметил, что она важна с точки зрения будущего восстановления страны. "Им (украинцам – ред.) понадобятся деньги на это. Речь идет о том, чтобы обсудить, откуда средства будут поступать в краткосрочной, в среднесрочной и долгосрочной перспективах", - заметил глава британской дипломатии.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya XİN başçısı: "Ukraynada müharibə uzun müddət davam edə bilər"

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