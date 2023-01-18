Глава МИД Британии: Готовы поддерживать Украину всеми возможными способами

Великобритания готова поддерживать Украину всеми возможными способами.

Великобритания готова поддерживать Украину всеми возможными способами.

Как передает Report, об этом в Twitter написал британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

"Трагическая новость о крушении вертолета в Украине сегодня утром, в результате которого погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, члены его команды и мирные жители. Денис был настоящим другом Великобритании", - отметил он.

Напомним, что украинские СМИ сообщили о том, что число погибших в результате крушения вертолета в украинском городе Бровары достигло 19 человек, среди которых трое детей.