Глава МИД Британии доволен переговорами по Ирану

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Глава МИД Великобритании Филип Хаммонд заявил по итогам переговоров с коллегами из США, Франции и Германии, что в урегулировании иранской ядерной проблемы удалось добиться существенного прогресса, однако не по всем вопросам.

"Прогресс достигнут в определенных вопросах, но не во всех… Любое решение должно быть всеобъемлющим, рассчитанным на долгий срок и поддающимся контролю. Ни одна из наших стран не подпишется под договоренностью, не отвечающей этим требованиям", - говорится в заявлении министров, которое зачитал Хаммонд.

В заявлении указывается, что Иран должен принять "трудные решения", отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее госсекретарь США Джон Керри заверил в том, что "шестерка" и Иран едины в своей цели доказать, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер, опровергнув тем самым слухи о разногласиях внутри "шестерки".