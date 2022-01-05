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Глава МИД Болгарии попала в больницу с коронавирусом

Глава МИД Болгарии попала в больницу с коронавирусом Глава болгарского внешнеполитического ведомства Теодора Генчовска заразилась коронавирусом и госпитализирована.
Другие страны
5 января 2022 г. 16:12
Глава МИД Болгарии попала в больницу с коронавирусом

Глава болгарского внешнеполитического ведомства Теодора Генчовска заразилась коронавирусом и госпитализирована.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба МИД.

Генчовска была привита двухкомпонентной вакциной от COVID-19.

"Министр Генчовска останется под наблюдением врачей, ее функции будет исполнять заместитель министра иностранных дел Ирена Димитрова", - говорится в сообщении.

В Болгарии отмечен быстрый рост заболевших коронавирусом, за прошедшие сутки их число увеличилось на 6 252 - более чем на 4,3 тыс. больше, чем днем ранее. Число положительных тестов увеличилось до 14,6% от общего количества анализов, больше всего заразившихся - в Софии (1 873). В стране умерли 157 пациентов с коронавирусом (90,45% из них не были вакцинированы), общее количество умерших достигло 31 237.

Согласно данным Минздрава, в Болгарии полностью вакцинировано около 30% населения старше 12 лет (примерно 1,92 млн человек).

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Версия на английском языке Bulgarian FM admitted to hospital with COVID

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