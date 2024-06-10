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Глава МИД Бенина призвал реформировать ECOWAS

Глава МИД Бенина призвал реформировать ECOWAS Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) нуждается в реформах, чтобы сосредоточиться на экономической интеграции и борьбе с бедностью и терроризмом, исключив вмешательство во внутреннюю политику стран.
Другие страны
10 июня 2024 г. 14:01
Глава МИД Бенина призвал реформировать ECOWAS

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) нуждается в реформах, чтобы сосредоточиться на экономической интеграции и борьбе с бедностью и терроризмом, исключив вмешательство во внутреннюю политику стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью FT заявил министр иностранных дел Бенина Олушегун Аджади Бакари.

Бакари призвал реформировать структуру правления блока, чтобы определить, как реагировать на политические кризисы.

"Нельзя сохранить ECOWAS в его нынешнем виде. Члены блока должны собраться вместе, чтобы найти новый консенсус, когда дело касается внутренней политики", - считает министр.

По его словам, объединению стоит пересмотреть подходы в новых реалиях, когда к власти во многих странах Африки приходят военные.

"В Мали мы установили график переходного периода. Прошло четыре года, есть ли решение? Нет. В Гвинее и Буркина-Фасо мы сделали то же самое, и никакого решения не нашли. В случае с Нигером мы решили ввести санкции... Мы получили очень сильную негативную реакцию, и результата нет. В какой-то момент мы должны спросить себя, правильна ли наша методология", - отметил политик.

По его мнению, ECOWAS необходимо последовать примеру других региональных группировок на континенте, таких как организации Восточной и Южной Африки, которые редко вмешиваются во внутреннюю политику.

Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили в январе, что выходят из состава ECOWAS боюсв ответ на санкции и давление. Процесс занимает год, и региональные лидеры ведут переговоры, чтобы убедить тройку остаться в организации.

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Версия на английском языке Benin FM calls for reform of ECOWAS

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