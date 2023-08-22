Глава МИД Бельгии: Надеемся, что новые консультации приведут к историческому повороту

Надеемся, что новые консультации в Брюсселе, Ереване и Баку приведут к историческому повороту.

Надеемся, что новые консультации в Баку и Ереване приведут к историческому повороту.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лябиб на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване.

"Последние переговоры показали, что подписание мирного соглашения близко. Консультации должны пройти сначала в Брюсселе, а затем – в Ереване и Баку. Надеемся, что они приведут к историческому повороту", – сказала министр, заверив, что стороны могут рассчитывать на содействие ЕС.

Глава МИД Бельгии считает единственным выходом из сложившейся ситуации переговоры и достижение компромисса.

Отметим, что 22 августа Хаджа Лябиб совершила визит в Армению, а 24-25 августа она посетит Азербайджан.