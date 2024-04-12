О нас

Глава МИД Беларуси: Экономика и безопасность должны стать приоритетом для СНГ

Глава МИД Беларуси: Экономика и безопасность должны стать приоритетом для СНГ Экономика и безопасность должны стать приоритетными темами в СНГ.
Другие страны
12 апреля 2024 г. 12:20
Глава МИД Беларуси: Экономика и безопасность должны стать приоритетом для СНГ

Экономика и безопасность должны стать приоритетными темами в СНГ.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Сергей Алейник на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске.

"Наша организация состоит из независимых государств. Это незыблемо, и это никто не ставит под сомнение. Однако наша организация - еще и содружество. И нам всегда удавалось объединять эти два компонента в своей работе. У нас всегда есть целый ряд общих тем, конкретных интересов, совместных инициатив, имеющих важнейшее прикладное значение для наших стран и народов. Из этого и состоит наша сегодняшняя повестка дня, нацеленная на созидание и развитие", - подчеркнул Сергей Алейник.

Приоритетными, на его взгляд, магистральными темами должны стать экономика и безопасность.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Belarus XİN başçısı: İqtisadiyyat və təhlükəsizlik MDB üçün prioritet mövzu olmalıdır

Экслюзивные новости

Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi