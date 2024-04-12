Глава МИД Беларуси: Экономика и безопасность должны стать приоритетом для СНГ

Экономика и безопасность должны стать приоритетными темами в СНГ.

Экономика и безопасность должны стать приоритетными темами в СНГ.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Сергей Алейник на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске.

"Наша организация состоит из независимых государств. Это незыблемо, и это никто не ставит под сомнение. Однако наша организация - еще и содружество. И нам всегда удавалось объединять эти два компонента в своей работе. У нас всегда есть целый ряд общих тем, конкретных интересов, совместных инициатив, имеющих важнейшее прикладное значение для наших стран и народов. Из этого и состоит наша сегодняшняя повестка дня, нацеленная на созидание и развитие", - подчеркнул Сергей Алейник.

Приоритетными, на его взгляд, магистральными темами должны стать экономика и безопасность.