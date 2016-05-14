​Глава МИД Бельгии: Будет трудно достичь соглашения по ТТП до конца мандата Обамы

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс высказал сомнение относительно возможности завершения Евросоюзом и США переговоров по Трансатлантическому торговому партнерству (ТТП) до конца президентства Барака Обамы, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Рейндерс отметил, что значительный прогресс будет необходим в ходе следующего раунда переговоров, и высказал мнение, что будет трудно достичь соглашения до истечения срока действия мандата президента Барака Обамы",- пишет издание Soir.

Экологическая организация Greenpeace ранее опубликовала в интернете документы, которые, по ее утверждению, являются утечкой с переговоров США и ЕС о ТТП. В частности, Greenpeace заявляет, что США требуют от партнеров ослабить контроль за потенциально опасной продукцией из США и генетически модифицированными продуктами питания. Также утверждалось, что представители США и ЕС намерены добиться заключения соглашения до ухода в отставку президента США Барака Обамы, которая произойдет в январе, и США с этой целью оказывают серьезное давление на европейских партнеров.

Глава делегации ЕС на переговорах Гарсиа Берсеро назвал "категорически неправильными" данные Greenpeace о переговорах по ТТП. По его словам, ЕС, в частности, никогда не согласится с требованиями США, которые обяжут к "внесению изменений в наш (Евросоюза - ред.) регулирующий режим по генетическим модифицированным организмам".