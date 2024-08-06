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Глава МИД Бангладеш не смог вылететь из Дакки из-за запрета

Глава МИД Бангладеш не смог вылететь из Дакки из-за запрета Министр иностранных дел правительства ушедшей в отставку с поста премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины Хасан Махмуд не смог вылететь из аэропорта Дакки из-за запрета.
Другие страны
6 августа 2024 г. 19:09
Глава МИД Бангладеш не смог вылететь из Дакки из-за запрета

Министр иностранных дел правительства ушедшей в отставку с поста премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины Хасан Махмуд не смог вылететь из аэропорта Дакки из-за запрета.

Как передает Report, об этом сообщило бангладешское издание Daily Observer со ссылкой на источники.

Отмечается, что главе бангладешского МИД запретили вылет из страны, когда он находился в аэропорту Дакки. Источники в аэропорту подтвердили информацию о запрете на выезд Махмуда из страны.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Дакки при попытке улететь в соседнюю Индию был задержан бывший государственный министр почты, телекоммуникаций и информационных технологий Зунаид Ахмед Палак.

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